Zo zwaar moeten Vlaamse gezinnen besparen om niet in geldnood te raken: “Cijfers die we de laatste decennia niet meer gezien hebben”

De inflatie met de torenhoge energieprijzen hakt er bij de Vlaamse gezinnen hard op in. Dat blijkt uit een brede bevraging van de Gezinsbond. “Veertig procent van de ondervraagden heeft het moeilijk om rond te komen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs zeventig procent. Die hoge cijfers hebben we de laatste decennia niet meer gezien”, zegt directeur Jeroen Sleurs.