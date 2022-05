Hersteller van geldautomaten gaat aan de haal met 33.620 euro

De man werkte voor een beveiligingsbedrijf dat onder meer de beveiliging van de geld- en waardetransporten en geldautomaten onder haar hoede had. Twintig jaar had hij het bij het bedrijf naar zijn zin, eerst als chauffeur van geldwagens, later als storingsmonteur. Tot hij in 2018 plots door de politie van zijn bed werd gelicht en in een politiecel belandde.

Intern onderzoek

Zijn werkgever betichtte hem van verduistering van 33.620 euro. Het bedrijf was een intern onderzoek gestart nadat was geconstateerd dat er grote bedragen in de banksystemen ontbraken. Uit eigen onderzoek kwam naar voren dat bij zes geldautomaten in Noord-Holland geld uit de automaten was verdwenen. Hij werd als verdachte aangewezen omdat hij de enige was die aan alle zes de ING-geldautomaten had gewerkt.

Hij zou de pinautomaten door middel van een speciale code buiten gebruik stellen waardoor hij onopgemerkt het geld uit de geldladen van de pinautomaat kon halen. De opnames waren vaak grote hoeveelheden biljetten van 50 euro. Zo zou hij bij een geldautomaat aan de Jan Drooghe Bol in Julianadorp 11.450 euro hebben meegenomen, bij een automaat aan de Grote Krocht in Zandvoort was de buit 13.400 euro en bij een pinautomaat aan het Houtplein in Haarlem werd 7800 euro verduisterd.

Veel contant geld

Het bedrijf schakelde de politie in. De handel en wandel van de man werd nader onderzocht. Net als zijn financiële situatie van de laatste jaren. En wat bleek, aldus het politieonderzoek, in de jaren 2016 en 2017 beschikte hij over grotere hoeveelheden contant geld dan de jaren ervoor.

De verdachte zelf zei altijd naar eer en geweten als storingsmonteur te hebben gewerkt. Dat hij in de jaren 2016 en 2017 over meer contant geld beschikte dan de jaren daarvoor kwam omdat hij toen zijn zelf gebouwde modelvliegtuigjes was gaan verkopen op Marktplaats.

Of de rechtbank zijn verhaal gelooft, wordt op 25 mei duidelijk.