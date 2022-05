629 landgenoten overleden in april aan of met covid. — © rr

Afgelopen april blijkt een ongewoon dodelijke maand te zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog gebeurde het slechts twee keer dat er meer doden vielen in de vierde maand van het jaar. Natuurlijk speelde corona een rol, maar dat is niet de enige verklaring. Bovendien hadden we het helemaal niet door.