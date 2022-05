38-jarige Guillaume Gillet keert terug naar Anderlecht….als speler bij de U23: “Ervaring delen met aanstormende generatie”

De 38-jarige polyvalente middenvelder Guillaume Gillet, wiens contract bij Waasland-Beveren deze zomer afloopt, maakt een opvallende terugkeer naar Anderlecht, waar hij tussen 2008 en 2015 vier keer kampioen werd, een beker won en 330 wedstrijden speelde. Hij tekent er voor één jaar om met zijn ervaring de U23 bij te staan in hun eerste seizoen in 1B.

“Onze beloften spelen binnenkort hun eerste seizoen op professioneel niveau in 1B. Om onze jonge beloften bij te staan in die ontwikkeling, keert een publiekslieveling terug naar huis. Guillaume Gillet zal zorgen voor een injectie aan kwaliteit, ervaring en leiderschap in de kleedkamer van onze jonge talenten”, laat Anderlecht weten.

“Het is fantastisch om terug te keren naar de club van mijn hart”, aldus Gillet. “Ik wil mijn steentje bijdragen door mijn ervaring te delen met de aanstormende generatie.”