Aardbeving met magnitude 5,5 schudt Lima

De aardbeving gebeurde om 16.55 uur lokale tijd (23.55 uur Belgische tijd). Het epicentrum lag op 30 kilometer ten westen van Chilca, een kuststad op zowat 70 kilometer ten zuiden van Lima. Het hypocentrum lag op 49 kilometer diepte.

Volgens de Peruaanse civiele bescherming was de schok sterk voelbaar in Lima. Voorlopig zijn nog geen gewonden of schade gemeld.

Op beelden van lokale televisiezenders is te zien hoe veel mensen uit voorzorg op straat kwamen tijdens de beving. Onder hen ook volksvertegenwoordigers die een vergadering in het parlement bijwoonden.