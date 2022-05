Verwacht van de scheepvaartpolitie in de haven van Antwerpen geen grootse zaken meer in de strijd tegen de drugskartels. Wegens besparingen worden een aantal patrouilles afgeschaft en komen er ook geen “grote speciale acties” meer “ter ondermijning van belangrijke misdaadfenomenen”. “Alleen tijdens de kantooruren is er nog iets mogelijk”, klinkt het uit goede bron.