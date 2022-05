Het laatste kunstje van Noa Lang? Club Brugge geeft goudhaantje garanties op een toptransfer

Het woord is aan Noa Lang, dicht bij zijn tweede titel bij Club Brugge en na dit seizoen sowieso weg uit België. De Nederlander heeft garanties gekregen dat hij zijn toptransfer krijgt, en AC Milan draagt zijn voorkeur. Al is er nog niets concreet door een overname bij de Italianen. Eerst nog een keer laatste flitsen. En zijn nul tijdens de play-offs van de tabellen vegen.

Club Brugge uitzwaaien met een tweede landstitel onder de arm: dat is de droom van Noa Lang, want het staat vast voor de Nederlander dat hij na dit seizoen de deur van Jan Breydel achter zich dicht trekt. Lang kreeg garanties dat Club deze zomer meewerkt aan een transfer. Vorige zomer had Lang al trek in een nieuw avontuur, maar toen kon de aanvaller nog gepaaid worden met een nieuwe Champions League-campagne. Dat zal deze zomer niet meer lukken. Lang heeft zelf al een voorkeur: AC Milan lijkt hem een mooie bestemming, maar is er nog niets concreet. De Italianen zijn al even geïnteresseerd, maar zitten momenteel middenin in een overname. Een investeringsmaatschappij uit Bahrein wil de club kopen voor 1 miljard euro. Pas wanneer die deal rond is, zullen Lang en zijn entourage meer weten. Ondertussen houden zij alle opties open.

Minder gehaast

Maar eerst nog twee matchen flitsen met Club Brugge, waar hij tijdens de play-offs voorlopig maar zozo speelt. Scoren lukte hem nog niet, ondanks twee wenkende kansen op Anderlecht en Union. Je moet het hem wel nageven: Lang werkt harder dan ooit op het veld en een gebrek aan inzet kan je hem niet verwijten. Hij zou maar wat graag die nul van zijn persoonlijke tabellen vegen, en zich nog eens extra in de kijker spelen van buitenlandse (top)clubs. En de ontknoping in zo’n titelstrijd is daar het ideale podium voor.

© BELGA

Hetzelfde geldt voor zijn spitsbroeder Charles De Ketelaere, al is die minder gehaast dan Lang. Alleen als er een echte topclub aanklopt heeft CDK oren naar een transfer. Leicester City is geen prioriteit, nog eventjes bij Club Brugge blijven en opnieuw Champions League spelen in aanloop naar het WK is voor hem geen straf. De Ketelaere beseft dat zijn volgende keuze absoluut de juiste moet zijn. Ook hij staat nog droog tijdens de play-offs: schiet hij zijn moederclub naar een derde titel op rij?