Frieda en Jo verloren net zoals zanger Nick Cave twee zonen: “Het verdriet slijt niet”

De Australische zanger Nick Cave verloor deze week zijn oudste zoon Jethro (31), zeven jaar nadat zijn zoon Arthur (15) het leven had gelaten bij een ongelukkige val van een klif in het Engelse Brighton. Twee zonen kwijt – aan de Krekelenberg in Zoersel klonk het nieuws over Cave veel te bekend in de oren. Frieda (76) en Jo (86) Peeters moesten in 1997 hun oudste zoon Stefan (20) en in 2005 hun middelste zoon Johan (27) afgeven. Stefan was, ook, uitgeschoven en van een rots gestort bij een trektocht in de Oostenrijkse bergen. Johan maakte geen acht jaar later zelf een eind aan zijn leven. “Het verdriet slijt niet”, zegt Frieda in haar natuurtuin, waar ze rust vindt. “Ik word nu zelfs emotioneler dan destijds.” Nog elke dag gaan Frieda en Jo naar de graven van hun kinderen, elk apart op hun manier.