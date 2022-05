Geradicaliseerde Irakees gaat treinreizigers met mes te lijf in Duitsland

Een man heeft vrijdagochtend verschillende reizigers met een mes gestoken op een regionale trein bij Aken. Er is een onderzoek geopend naar terroristische motieven. De verdachte is 31 jaar en komt uit Irak. Hij woonde la enkele jaren in Duitsland.

De mesaanval vond vrijdagochtend plaats in de Euregiobahn RE4. Kort nadat de trein het station van Herzogenrath had verlaten, viel de man willekeurige passagiers aan met een mes. De slachtoffers liepen snijwonden op. Eentje werd met een steekwonde opgenomen in het ziekenhuis.

Minister van Binnenlandse Zaken Reul had het over een “wrede daad”.

Een 60-jarige politieman in burger die toevallig op de trein zat en op weg was naar zijn kantoor kon de dader overmeesteren en hield hem onder bedwang tot wanneer de politie hem arresteerde. Een heldendaad, volgens andere passagiers. “Anders waren er wellicht meer slachtoffers gevallen.”

De verdachte woont volgens de politie al sinds 2017 in Duitsland maar was de jongste jaren erg geradicaliseerd. Of de man, die in Noordrijn-Westfalen woonde, terroristische motieven had, wordt momenteel nog onderzocht.

Er is alleszins een speurdersteam, gespecialiseerd in islamterrorisme, op de zaak gezet.