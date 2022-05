België-Nederland uitverkocht, 42.000 fans zullen derby der lage landen bijwonen

Waar is da feestje? Op 3 juni zal dat in een uitverkocht Boudewijnstadion zijn. — © AP

De laatste tickets werden vandaag verkocht. Alle beschikbare zitplaatsen, een kleine 42.000 in totaal, zullen bijgevolg bezet zijn.

De laatste keer dat België en Nederland elkaar troffen dateert van 16 oktober 2018, toen werd het vriendschappelijk 1-1.

België is in de Nations League ingedeeld in een groep met naast Nederland ook Polen en Wales. De wedstrijd in Nederland vindt plaats op 25 september.