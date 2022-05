De match van de laatste hoop: KRC Genk moet vanavond winnen om nog kans te maken op Europa

Op twee speeldagen van het einde is Genk nog niet volledig uitgeteld om de Europe play-offs te winnen. De Limburgers hebben het evenwel niet meer in eigen handen.

Eerst moeten ze in eigen huis winnen van Gent om tot op één punt van de leider te naderen. Op de laatste speeldag moet Genk ook nog beter doen dan Gent om over de Buffalo’s naar de eerste plaats te springen. Genk speelt volgende week op het veld van KV Mechelen, Gent neemt het thuis op tegen Charleroi. Als Genk er nog in slaagt om eerste te eindigen, dan speelt het een barragewedstrijd om Europees voetbal tegen Antwerp, de nummer vier van de Champions’ play-offs. Als Gent eerste eindigt volgt er geen barragewedstrijd, want zij hebben al een beter Europees ticket (laatste voorronde Europa League) beet dankzij de bekerwinst. In dat geval krijgt Antwerp het laatste Europese ticket dat toegang biedt tot de tweede voorronde van de Conference League. (jswk)