Club-coryfeeën wikken en wegen het (titel?)seizoen van blauw-zwart: “Als ze kampioen spelen, spreken we niet meer over het stroeve voetbal”

Was ‘Union champion’ een sprookje, dan is het verhaal van Club Brugge er één van vallen en opstaan. 6-1 in Gent, 0-5 tegen Leipzig, gedoe met Vormer, de trainer die vertrekt, Lang met een lang gezicht: aan tegenslagen geen gebrek. Maar nu, midden mei, is blauw-zwart klaar voor een derde titel op rij. Vijf Club-coryfeeën blikken terug en vooruit. “Als ze kampioen spelen, is dat verdiend, maar...”