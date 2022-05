Hoe legt Schreuder straks zijn puzzel? Tajon Buchanan geschorst, Jack Hendry en Andreas Skov Olsen (wellicht) aan de aftrap

Do or die voor Club Brugge, waar Alfred Schreuder achterin alweer moet schuiven. Het is zo goed als zeker dat Clinton Mata niet fit geraakt voor de topper op de Bosuil. De verdediger liep een verrekking op tegen Union en kan waarschijnlijk niet spelen.

Daarom verschijnt het verdedigende trio Hendry-Mechele-Nsoki waarschijnlijk aan de aftrap. Die laatste is terug na een schorsingsdag tegen Union. Ook Skov Olsen wordt opnieuw in basis verwacht, want Buchanan is geschorst na zijn rode kaart. Het is aannemelijk dat Sobol op links blijft staan, net als afgelopen woensdag.

Bij Club Brugge staat Balanta op één gele kaart van een schorsing. Bij een karton mist hij de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Anderlecht. En indien de titel nog niet binnen is, zou dat best vervelend zijn. Lawrence Visser moet de topper op Antwerp in goede banen leiden, de VAR is Bert Put.