Op bezoek in Madrid, waar Thibaut Courtois zich straks helemaal in de eregalerij kan keepen: “Hij is nu al beter dan Iker Casillas”

Een tweede titel op zak, een allereerste Champions League in het verschiet. Thibaut Courtois (30) is bij Real Madrid bezig aan een van de beste seizoenen uit zijn carrière. Zijn verleden bij rivaal Atletico? Vergeven. Zijn moeilijke start? Vergeten. Wij gingen op bezoek in Madrid en zagen hoe Courtois en zijn Real elkaar beminnen als nooit tevoren. “Zonder hem was er van de finale tegen Liverpool geen sprake.”