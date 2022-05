Davinia Vanmechelen keert terug in selectie Red Flames, maar blikt eerst nog vooruit op de bekerfinale: “Geen stress, wel vertrouwen”

Zaterdagavond om 18 uur kijkt landskampioen Anderlecht rivaal Standard in de ogen in de bekerfinale. “Paars-wit is favoriet, maar wij werkten goede play-offs af en zullen ons niet zomaar gewonnen geven”, vertelt Davinia Vanmechelen. De middenveldster van Standard werd in april nog uit de selectie van de Red Flames geweerd wegens te slechte fysieke parameters, maar is er maandag bij de start van de voorbereiding richting EK wel opnieuw bij.