Toen ze thee gingen halen, sloegen de raketten in: mama raakt één been kwijt, dochter beide benen bij aanval op station

Een Oekraïens ziekenhuis deelde vrijdag het indrukwekkende relaas van Natalia en haar tweeling, Yana en Yaroslav. Moeder en dochter raakten ernstig gewond bij de Russische raketaanval op het treinstation van Kramatorsk begin april. De 11-jarige Yana verloor beide benen. Moeder Natalia moet verder op één been.

Op het moment van de aanval stonden duizenden mensen op de perron, klaar om te vluchten voor de oorlog. Natalia en Yana stonden in de massa om thee te bestellen. Yaroslav bleef in het stationsgebouw om op de bagage te letten. De drie doen hun verhaal in een Facebookbericht van een kinderhospitaal in Lviv. Ze voelen zich nu veilig en dus gelukkig. De kans is groot dat ze naar de VS zullen mogen reizen voor protheses en nazorg. In Kramatorsk kwamen die dag 59 mensen, waaronder meerdere kinderen om het leven. “Ik zal mezelf nooit vergeten dat we op dat moment thee zijn gaan halen”, zei Natalia.(agg)