De Belgische baron die na klopjacht van 20 jaar opnieuw een van de beulen achter Rwandese genocide vindt

Protais Mpiranya is dood. Na 20 jaar is de zoektocht naar een van de laatste grote beulen van de Rwandese Genocide, waar 800.000 mensen om het leven kwamen, voorbij. Hij wordt onder meer verdacht van de moord op tien Belgische blauwhelmen. Dat zijn lichaam ontdekt werd, is het werk van een zevenkoppig team, geleid door de Belgische Baron Serge Brammertz. Ze reconstrueerden zijn laatste jaren onder de radar. “Het is een troost voor de nabestaanden: nu weten ze dat hij niet in weelde geleefd heeft.” Hij is armoedig gestorven.