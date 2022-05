Hier kan je dit weekend al buiten zwemmen, maar wie een duik wil nemen, moet op een paar dingen letten

Het wordt een zomers weekend met temperaturen in het binnenland van 25 graden en meer. Terrasjes- en barbecueweer. En zwemmen in openlucht. Maar waar kan dat al? En is het water al warm genoeg om veilig te kunnen zwemmen?

Zaterdag klimt het kwik tot 25 graden, zondag zit er zelfs 28 graden in. Al zal de zon zich wel af en toe verstoppen achter de wolken. In veel openlucht zwembaden en zwemvijvers worden sneller dan gepland redders ingezet. En ook aan de kust staan in een aantal badplaatsen al redders paraat. Dat is het geval in Koksijde, Oostduinkerke, Blankenberge en Knokke-Heist. Hou er wel rekening mee dat het aan zee flink was frisser zal zijn dan in het binnenland en dat het zeewater nog geen 15 graden is.

Toch verwachten ze, waar je al kan en mag zwemmen, een massa volk.

In Oost-Vlaanderen kan je onder meer terecht in De Ster in Sint-Niklaas. Daar zijn dit weekend redders aanwezig. Dat is ook het geval in provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. In provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke en aan recreatiedomein De Blaarmeersen in Gent zijn nog geen redders en mag er bijgevolg nog niet gezwommen worden. De politie zal daar een oogje in het zeil houden.

In het provinciaal domein van Hofstade, in Vlaams-Brabant, zijn vier van de zes zwemzones open met redders. “We verwachten een massa volk”, klinkt het daar.

Ook in het provinciaal domein in Kessel-Lo kan gezwommen worden.

In Mechelen, provincie Antwerpen, is De Nekker open en ook in recreatiedomein Het Zilvermeer in Mol kan gezwommen worden. Net als in De Lilse Bergen in Lille.

In Limburg zijn de zwemvijvers in Recreatiepark De Plas in Houthalen en De Paalse Plas in Beringen nog niet open.

Wie buiten wil zwemmen raden we aan om vooraf op de website van het openluchtzwembad in je buurt te kijken of er al gezwommen kan worden.

Duiken is gevaarlijk

Toch houdt nu al buiten zwemmen ook enkele risico’s in, zeggen artsen.

“Niet onderkoeling door plotse onderdompeling in koud water is de belangrijkste oorzaak waarom mensen verdrinken, wel het plotse temperatuurverschil”, stelt professor Jan Bourgois, inspanningsfysioloog binnen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de UGent.

In zijn onderzoek daarnaar stelde hij vast dat de cold shock het vaakst tot een overlijden leidt bij plotse onderdompeling in koud water. In Engeland, waar ze meer cijfers bijhouden, blijkt dat 60 à 70 procent van de mensen die in de winter in het water valt en sterft, komt te overlijden ten gevolge van die thermische schok.

Je moet, zeker nu, rustig in het water gaan. Niet duiken dus, maar je in het water laten glijden, zodat je lichaam kan wennen aan het koude water en het grote temperatuurverschil, zegt de Gentse specialist. “Probeer ook je hoofd altijd boven water te houden.”

Blijf uit rivieren en kanalen

Mooi weer lokt meestal ook jongeren naar waterlopen. De politie waarschuwt dat zwemmen in rivieren en kanalen niet mag. En dat het vooral erg gevaarlijk is. Dat geldt ook voor plassen en vijvers die niet uitgebaat worden. Wie in openlucht wil zwemmen, doet dat in een openlucht zwembad of in de bewaakte zwemvijver van een recreatiedomein.

