Mercedes veilt duurste auto ooit

Autobouwer Mercedes heeft in het diepste geheim zijn Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé geveild, voor omgerekend 132 miljoen euro. Het Duitse luxemerk zou de legendarische ’zilverpijl’, die als onbetaalbaar stond geboekt, nochtans nooit verkopen.

Mercedes wilde niet reageren op de verkoop. De opbrengst van de veiling zou via het Duitse Mercedes naar een goed doel zijn gegaan. De veiling zou bijzonder zijn omdat alle eerdere biedingen, zelf met blanco cheques, werden geweigerd.

De nieuwe eigenaar, die uit een groepje van naar verluidt tien door Mercedes benaderde potentiële klanten het hoogste bod had, blijft volgens vakblad Motorious anoniem. Met de auto zou ook niet gepronkt mogen worden. Dat was de afspraak met Mercedes.

Het legendarische model, ook wel de ’zilverpijl’ genoemd, zou hiermee de duurst geveilde auto ooit moeten worden. Eerder werd een Ferrari 250 GTO uit 1962 voor 70 miljoen euro verkocht.

De Uhlenhaut deed in 1955 en 1956 mee aan races op Le Mans. Met een topsnelheid van 290 kilometer per uur brak de Uhlenhaut destijds het snelheidsrecord voor straatmodellen in de jaren vijftig, aldus het Louwman Museum.

Van het model 300 SLR Uhlenhaut met acht cilinders op rij en 302 pk zouden er twee zijn gebouwd. Een ander exemplaar staat in het Mercedes-Benz museum in Stuttgart.