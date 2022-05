De dood van journaliste Shireen Abu Akleh (51) doet de spanningen in de Westelijke Jordaanoever hoog oplopen. Omdat ze tijdens haar werk een kogel in het hoofd kreeg, maar ook omdat ze jarenlang het gezicht was van het Palestijnse conflict. Hun realiteit veranderen kon ze niet. “Maar ik kon hun stem tenminste in de wereld laten weerklinken.”