443 duo’s breken wereldrecord ‘Italian kiss’ in Gent door spaghetti te eten als in ‘Lady & de vagebond’

Maar liefst 433 duo’s braken vrijdagavond in Flanders Expo in Gent het wereldrecord ‘Italian Kiss’, wereldberoemd dankzij de Disneyfilm Lady & de Vagebond.

Het vorige wereldrecord werd gevestigd in 2020 in Frankrijk, toen 125 duo’s een spaghettisliert in 30 seconden opaten en nadien kusten. Dat kan beter, dacht Upgrade Estate. Het bedrijf dat vooral bekend is door de verhuur van studentenkoten verzamelde vrijdagavond 433 duo’s in Flanders Expo.

Een officiële afgevaardigde van Guinness World Records zag samen met 20 stewards dat het goed was en het nieuwe wereldrecord verschijnt in het Guinness World Records boek van 2023. Na de wereldrecordpoging kregen de aanwezigen een vol bord spaghetti en de avond werd afgesloten met een optreden van Gabriel Rios.

© carlo coppejans

