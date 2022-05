Joachim Coens steekt het niet onder stoelen of banken: hij was het liefst nog wat langer voorzitter van CD&V gebleven. Maar een barslechte peiling liet hem geen andere keuze dan op te stappen. Toch is Coens fier op zijn traject. Hij voorspelt zelfs dat zijn werk tot een electorale score van 15 procent kan leiden. “Ik heb de richting aangegeven waar Sammy op kan voortbouwen.”