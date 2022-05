Boot kapseist voor Puerto Rico: elf doden

Voor de kust van Puerto Rico is donderdag een boot met migranten gekapseisd. Zeker 11 mensen kwamen om, terwijl 31 anderen werden gered, zo zei de Amerikaanse kustwacht donderdag.

Aan boord van het bootje waren volgens de Amerikaanse grenspolitie vooral migranten uit Haïti en de Dominicaanse Republiek. De kustwacht vermoedt dat ze “een illegale overtocht hadden ondernomen”.

Hoeveel mensen precies aan boord waren van het vaartuig is niet bekend. Nadat de kustwacht rond de middag (lokale tijd) meldingen had gekregen dat verscheidene mensen in het water waren beland, stuurde ze meerdere helikopters en een patrouilleboot naar het gebied op ongeveer 18 kilometer van het verlaten eiland Desecheo, ten westen van Puerto Rico.

Tegen 18 uur (middernacht Belgische tijd) had de kustwacht 31 mensen gered: 20 mannen en 11 vrouwen.