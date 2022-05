Coleen Rooney, de echtgenote van de Britse voetbalvedette Wayne Rooney, heeft op de vierde dag van het proces dat tegen haar is aangespannen het woord genomen. Ze legde haarfijn uit hoe ze Rebekah Vardy, de vrouw van topvoetballer Jamie Vardy, in de val lokte. “Ik kwam niet per toeval bij haar uit.”