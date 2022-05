Onze welvaart staat onder druk. De inflatie in België is de hoogste in bijna veertig jaar tijd, het aantal faillissementen stijgt sterk en volgens het Internationaal Monetair Fonds heeft ons land in 2027 het grootste begrotingstekort van de Europese Unie na Roemenië. Econoom Peter De Keyzer (46) ziet maar één uitweg uit deze negatieve spiraal: radicale veranderingen.