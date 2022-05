Een bromfiets klasse A kan tegenwoordig eenvoudig opgedreven worden tot 70 of 80 km/uur. — © Pixabay

Jongeren kopen en bestellen bromfietsen met lage snelheden die ze vervolgens opdrijven. Een rijbewijs hebben ze daar niet voor nodig, en met een simpele app of afstandsbediening is het tegenwoordig zo geflikt. “Het zijn soms kinderen van 10 of 12 jaar die daar mee rondrijden, levensgevaarlijk.”