Standbeeld Manchester City-legende Sergio Agüero lijkt verdacht veel op ... Toni Kroos, die grapt op sociale media: “Zeker?”

Op sociale media regent het reacties van fans die eerder het gezicht van Toni Kroos herkennen in het standbeeld van Agüero. En we kunnen die fans moeilijk ongelijk geven. Ook Kroos lijkt zichzelf te herkennen in het beeld. “Zeker?”, reageerde hij grappend op een foto van het standbeeld op sociale media.

Toch pijnlijk voor Manchester City en de makers van het beeld, want Kroos schakelde The Citizens met Real Madrid uit na een epische comeback in de halve finales van de Champions League.

Oordeel zelf:

