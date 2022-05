Onderzoek naar Jürgen Conings afgerond

Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Naar alle waarschijnlijkheid zal het federaal parket het verval van de strafvordering vorderen, omdat Conings overleden is en er nooit enige sprake is geweest van een andere betrokkene in het dossier.

Op 17 mei vorig jaar startte een grootscheepse zoekactie naar de 46-jarige Jürgen Conings. De militair, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahield, was niet naar huis teruggekeerd, waarna gebleken was dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. De 46-jarige Conings had de weken voordien ook bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst.

Het federaal parket opende een gerechtelijk onderzoek voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context, en in de dagen en weken nadien werden grote delen van het Nationaal Park Hoge Kempen doorzocht, nadat de wagen van Jürgen Conings was aangetroffen vlakbij het Dilserbos. Tijdens die zoekactie werd een zwarte rugzak gevonden, met onder meer wat eten en jachtmunitie, op ongeveer een kilometer van de plaats waar Conings’ wagen was teruggevonden, maar Conings zelf bleef spoorloos.

Op 20 juni vonden twee mountainbikers het lichaam van Conings in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos. Het lag onder aan een boom en op een helling, en werd aan het zicht onttrokken door varens. Al snel bleek dat de man zichzelf van het leven had beroofd.