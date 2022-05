“Noord-Korea heeft bouw van kernreactor hervat”

Noord-Korea lijkt in recente weken de bouw van een langdurig inactieve kernreactor te hebben hervat, zo is te zien op satellietbeelden die in handen zijn van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Als de constructie wordt voltooid, zou dat Noord-Korea’s capaciteit om plutonium voor kernwapens te produceren drastisch vergroten, stelt een bron die dicht bij de Amerikaanse inlichtingendiensten staat.

De satellietbeelden zijn in april en mei gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Maxar. Ze laten zien dat Noord-Korea de bouw van een tweede reactor in het nucleaire complex in Yongbyon weer heeft opgepakt, nadat de kerncentrale een aantal jaar stil lag. Dat zeggen experts van het Middlebury Institute of International Studies, die de foto’s hebben geanalyseerd.

Op satellietbeelden zijn nieuwe graafwerken te zien bij het nucleaire complex in Yongbyon. — © AP

De nieuwe reactor is ongeveer tien keer zo groot als de al bestaande reactor bij Yongbyon. Die kernreactor werd eind jaren tachtig in gebruik genomen.