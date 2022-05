Achtervolging op E313 eindigt met crash in Borgerhout: bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

Op de E313 richting Gent, ter hoogte van Borgerhout, is vrijdagnacht een wagen gecrasht na een korte achtervolging door de politie. De bestuurder werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden van zijn vlucht worden onderzocht.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur. Waar en waarom de achtervolging precies is gestart, is voorlopig onduidelijk. De wagen reed met zeer hoge snelheid op de E313 richting Gent en Breda. Eerder raasde hij al met gevaarlijke snelheid voorbij de werken in Wommelgem. Ter hoogte van de afrit Borgerhout probeerde de bestuurder nog de afrit te nemen, waar hij uiteindelijk crashte.

De wagen slingerde uit de bocht en vloog over de vangrails waar hij in de berm belandde. Door de verhoogde struiken berm, die diende als schans, werd de auto terug gekatapulteerd op de rijbaan. De wagen ging een paar keer over de kop en kwam uiteindelijk met de wielen op de grond tot stilstand. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Door het incident was de volledige afrit Borgerhout een tijdlang afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via afrit Deurne.

© BFM

© BFM

© BFM