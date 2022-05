Chauffeur rijdt brandende vrachtwagen uit loods: “Niet getwijfeld”

Vrijdagavond ontstond brand in een vrachtwagen in een loods van transportbedrijf Desmet langs de Rijksweg. Een alerte buurman merkte het vuur op en een chauffeur kon de brandende vrachtwagen uit de loods rijden voor de brand oversloeg. “Ik heb niet getwijfeld, hij moest meteen buiten.”

Een overbuur merkte het vuur rond 22.45 uur op. “Het was puur toeval”, vertelt de buurman. “Ik ging net de poort van mijn oprit dichtdoen en ik zag vlammen flikkeren in loods. Ik verwittigde meteen de familie en de brandweer.”

Henri Desmet en zijn vrouw waarschuwden snel hun familieleden die in de buurt van de loods wonen. De drie vrachtwagens van hun zoon, kleindochter en haar partner Tom stonden in de loods, zij snelden ter plaatse en reden elk hun vrachtwagen buiten uit de loods. De middelste vrachtwagen waar Tom meer reed, stond toen al in lichterlaaie. “Ik heb niet getwijfeld, mijn vrachtwagen moest zo snel mogelijk naar buiten. Daar heb ik nog de trekker afgekoppeld en vanonder de brandende aanhangwagen gereden.”

De aanhangwagen zat vol bouwafval dat vermoedelijk spontaan is beginnen branden. De loods moest ook even geblust worden maar door de snelle actie bleef die grotendeels gespaard van schade. De camion van zoon Mario stond naast de vrachtwagen waarin het vuur ontstond. “Het zeil aan de zijkant is gesmolten, jammer want het was nog maar twee weken nieuw.”

“Het had veel erger kunnen zijn”, zegt vader Henri. “Er staat ook een mazouttank in de loods. Gelukkig hebben we opmerkzame buren.” JF