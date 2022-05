Oekraïens parlementslid toont beelden van drones die bommen droppen op Russische loopgraven: “Munitie ging opnieuw de greppel in”

De oorlog in Oekraïne is zaterdag al tachtig dagen aan de gang en er wordt nog steeds fel gevochten in het Oost-Europese land. Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken is Rusland van plan “er een lange oorlog van te maken”, maar het Oekraïense leger geeft niet op. Om de Russische troepen te bestoken worden drones ingezet die omgevormd werden tot dodelijk wapentuig. Oekraïens parlementslid en activist Yuriy Mysiahin deelde beelden van zo’n drones, die bommen latten vallen op Russische soldaten die zich in loopgraven hebben verschanst. “Opnieuw ging de munitie de greppel in”, klinkt het. “De precisie van onze dronepiloten is te bewonderen.”