Bonobo Zamba kon met “krachtige sprong” ontsnappen uit Zoo Planckendael

De hele bonobofamilie in Zoo Planckendael blijft tot maandag in de binnenverblijven. Dat meldt het dierenpark zaterdag op Facebook. Vrijdag kon een bonobo ontsnappen uit zijn verblijf. Het dier klom in een boom en het park moest een tijdje worden ontruimd.

Bonobo Zamba had blijkbaar een conflict met de groep. Hij kon met een krachtige sprong de gracht van zeven meter overbruggen. Alle bezoekers werden in veiligheid gebracht buiten het dierenpark of in gebouwen van de zoo. De politie kwam ter plaatse en de verzorgers probeerden de bonobo terug in het gebouw te lokken. Om 14 uur kon het dierenpark weer openen.

Om iedereen de nodige rust te gunnen, blijft de hele bonobofamilie wel tot maandag binnen. Daar kunnen ze worden bewonderd door bezoekers.

