Coronavirus heeft China nog steeds in de greep, voetbalbond laat weten Asian Cup 2023 niet te kunnen organiseren

Het toernooi, dat elke vier jaar plaatsvindt en waaraan 24 landen deelnemen, zou in tien Chinese steden worden gespeeld tussen 16 juni en 16 juli 2023. De AFC zegt in een verklaring de “uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door covid-19” te erkennen en toont begrip voor de beslissing van de Chinezen. Wie de organisatie overneemt, is nog afwachten.

In China wordt door de overheid al lang een strikt nultolerantiebeleid gevoerd om de coronacrisis in de hand te houden. Toch stegen de besmettingscijfers recent opnieuw. De inwoners van Shanghai zitten al meer dan een maand in een lockdown en in andere steden, zoals hoofdstad Peking, wordt de bevolking frequent getest en dreigen lockdowns door stijgende coronacijfers. Verschillende sportevenementen zijn intussen afgelast zoals de Aziatische Spelen, voorzien in september in Hangzhou, en de Diamond Leaguemeetings in Shanghai (30 juli) en Shenzhen (6 augustus).

China zou de Asian Cup volgend jaar voor het eerst sinds 2004 organiseren. Het verloor toen de finale van Japan. Qatar won in 2019 de laatste editie in de Verenigde Arabische Emiraten.

