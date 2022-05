Oekraïne herwon al 1.015 gebieden op de Russen: “We laten niemand in de steek”

Oekraïne blijft successen boeken en gebieden heroveren op de Russen. Dat zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski vrijdagnacht in zijn dagelijkse videoboodschap. “Nu hebben we er 1.015 bevrijd, dat is plus zes de voorbije 24 uur.” Volgens de president bewijzen de successen op het slagveld dat Oekraïne “niemand in de steek laat”. Het Oekraïense leger heeft volgens Zelensky intussen ook de tweehonderdste legerhelikopter neergehaald en er werden al meer dan 3.000 Russische tanks verwoest. “27.000 Russische soldaten zijn om het leven gekomen”, klinkt het nog. “Velen van hen zijn jongeren.”