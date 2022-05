Israël opent onderzoek naar politieoptreden bij rouwstoet van doodgeschoten journaliste

LEES OOK. Een levensgenieter ondanks alle wreedheid die ze zag: hoe doodgeschoten journaliste Shireen Abu Akleh “de stem van het Palestijnse lijden” werd (+)

“De Israëlische politiecommissaris heeft, in overleg met de minister van Openbare Veiligheid, een onderzoek naar het incident gelast. De bevindingen van het onderzoek zullen in de komende dagen aan de commissaris worden voorgelegd”, aldus de politie in een verklaring.

Duizenden mensen waren vrijdag naar de Oude Stad in Jeruzalem gekomen om afscheid te nemen van Abu Akleh. Op beelden van Al Jazeera was te zien hoe de politie hard insloeg op de rouwstoet. Daardoor viel de kist van Abu Akleh bijna op de grond.

Abu Akleh stierf woensdag toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een eerste onderzoek van de Israëlische politie staat dat niet is te achterhalen wie de kogel heeft afgevuurd die Abu Akleh fataal werd. Volgens de Israëlische politie was de kogel afkomstig van een Palestijnse schutter of betrof het een verdwaalde kogel van een Israëlische scherpschutter.

Het Palestijnse Openbaar Ministerie in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei later dat uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat Israëlische militairen Abu Akleh hebben gedood.

