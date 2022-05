Poetin: “Beëindiging Finse neutraliteit zou vergissing zijn”

Het beëindigen van de militaire neutraliteit van Finland zou “een vergissing” zijn. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag gezegd tijdens een telefoongesprek met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Finland.

“Vladimir Poetin benadrukte dat het beëindigen van het traditionele beleid van militaire neutraliteit een vergissing zou zijn, aangezien er geen bedreiging is voor de veiligheid van Finland”, aldus een verklaring van het Kremlin.

De Finse president verklaarde eerder dat het een “direct” gesprek was, zonder ergernis. “Het vermijden van spanningen werd belangrijk geacht”, klonk het. Hij benadrukte verder dat het Noordse land op een “correcte en professionele manier wil omgaan met de praktische problemen die voortvloeien uit het mogelijke lidmaatschap”.

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin hebben zich donderdag voor een toetreding tot de NAVO uitgesproken en willen dat hun land “onverwijld” een aanvraag indient. De Baltische staten, Polen, Oekraïne en ook de Europese Unie lieten zich donderdag positief uit over de beslissing van de Finnen. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had het zelfs over een “historische stap” die zal bijdragen tot de “Europese veiligheid”.

Vergeldingsacties

Maar aan Russische kant waren ze minder gelukkig met de aankondiging. In een statement liet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verstaan dat Moskou gedwongen zal zijn om “vergeldingsacties” te nemen na de aankondiging van Finland.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is alvast de Russische export van elektriciteit naar Finland stopgezet. “We waren hierop voorbereid. We redden het wel met wat meer import uit Zweden en Noorwegen”, reageerde Timo Kaukonen van Fingrid, de Finse exploitant van het elektriciteitsnet.

Normaal gezien zullen president Niinisto en premier Marin zondag hun besluit formeel bekrachtigen. Maandag staat daarover een vergadering in het parlement gepland. Verwacht wordt dat ook Zweden de komende dagen een verzoek om toetreding zal bekendmaken.