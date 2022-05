Het rioolwater geeft erg nauwkeurig weer of er op een bepaalde plek een corona-uitbraak zit aan te komen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rega-Instituut (KU Leuven). Het systeem is zo gevoelig dat je in een groot gebouwencomplex zelfs een handvol besmettingen kan detecteren, zegt labomanager Elke Wollants. “En dat zonder invasieve testen bij de mensen zelf.”