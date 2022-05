Nog twee mensen besmet met apenpokken in Engeland

Bij de twee nieuwe besmettingen gaat het om mensen uit hetzelfde gezin, maar ze hebben niets te maken met het eerdere geval, aldus het gezondheidsagentschap UK Health Security Agency (UKHSA). Een van beide ligt voor verzorging in het ziekenhuis, de andere zit in isolatie.

De eerste patiënt was iemand die onlangs in Nigeria was geweest. Het vermoeden is dat de persoon daar besmet raakte, vooraleer terug te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Het erg zeldzame virus, waar de meeste mensen na een aantal weken van genezen, werd voor het eerst in 2018 in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. Sindsdien waren er nog een paar bevestigde gevallen. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden.

De Britse gezondheidsautoriteiten benadrukken dat apenpokken niet makkelijk worden overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek dan ook erg gering is.Bij apenpokken heeft men griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag.