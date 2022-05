Lavrov zegt dat iedereen zal lijden onder een “totale hybride oorlog”

In een toespraak wees Lavror op het spervuur aan sancties van het Westen tegen Rusland. Hij zei in die toespraak dat Rusland een doelwit is van agressie, en geen dader. “Het collectieve Westen heeft ons de totale hybride oorlog verklaard en het is moeilijk te voorspellen hoe lang deze zal duren. Maar het is duidelijk dat iedereen de gevolgen ervan zal voelen, zonder uitzondering”, zei Lavrov.

“We hebben er alles aan gedaan om een directe confrontatie te voorkomen. Sancties zijn ons niet vreemd, ze zijn er altijd geweest in een of andere vorm”, zei de minister nog. Volgens Lavrov waren de inspanningen van het Westen om Rusland te isoleren ook gedoemd om te mislukken.

