Het zeewater is nog erg koud, maar toch al zwemmers in Blankenberge

Eigenlijk was er pas voor zondag écht warm weer voorspeld: dan wordt het aan de kust zo’n 25 graden. Vandaag klimt het kwik naar maxima van 18 graden, maar toch is er al heel wat volk afgezakt naar zee. In Blankenberge stonden de redders voor het eerst op post, en dat was duidelijk geen minuut te vroeg. Want rond de centrale post aan de King Beach doken veel mensen al voor een eerste keer in de zee. “Het zeewater is de laatste weken opgewarmd naar 14 graden, wat het toch aangenaam maakt om te zwemmen”, zegt hoofdredder Tom Cocle. “Er is aardig wat beweging op het strand maar heel druk is het nog niet.”

Aan zee gaan veel reddersposten de komende weekends al open, en vanaf 15 juni tot en met 15 september worden alle badzones in de kustgemeenten dagelijks voorzien van redders.