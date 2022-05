Londen informeerde 50 asielzoekers dat ze naar Rwanda gedeporteerd worden

De Britse autoriteiten hebben onlangs een groep van 50 asielzoekers op de hoogte gebracht dat zij de eersten zullen zijn die naar Rwanda gedeporteerd zullen worden. Dat zegt premier Boris Johnson zaterdag in een interview met de Daily Mail. Enkele weken terug maakte Londen de plannen hiervoor bekend. De 50 migranten hebben nu nog veertien dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen.

De regering in Londen bereidt zich, volgens Johnson, al voor op een zware juridische strijd met de tegenstanders van het nieuwe Britse asielbeleid. Dat beleid bestaat erin dat mensen van wie vermoed wordt dat ze op illegale wijze het land zijn binnengekomen, naar Rwanda gestuurd worden. Wie erkend wordt als vluchteling, kan in Rwanda blijven. Het autoritair geleide land, met een zware repressie, krijgt in ruil voor de opvang geld van Londen.

Na de aankondiging kwam al meteen zware kritiek, onder meer van 160 ngo’s, de aartsbisschop van Canterbury, de oppositie, en zelfs van leidende figuren uit Johnsons eigen conservatieve partij, zoals oud-premier Theresa May. Zij hadden vragen over de ethische kant van de plannen, maar ook over de wettelijkheid, de kost en de efficiëntie.

Johnson laat die kritiek alvast niet aan zijn hart komen: zijn ministers zijn klaar voor een juridisch gevecht, en de wet wijzigen is daarbij een optie. Het nieuwe beleid is volgens de Britse premier alvast “slimmer” dan bootjes op het Kanaal terugsturen naar Frankrijk of België. “Zulke bevelen geven zag ik niet zitten, je riskeert dan dat mensen omkomen en dat doe ik niet”, aldus Johnson, die denkt dat veel landen ook deze aanpak zullen beginnen overnemen.

Israël sloot eerder een intussen beëindigde, gelijkaardige overeenkomst met Rwanda, maar het overgrote merendeel van de vluchtelingen die binnen dat kader naar het Afrikaanse land gestuurd werden, verdween al snel onder de radar en vluchtte het land uit. Velen doken vervolgens in Europa op. Ook Denemarken heeft plannen, maar erg concreet zijn die nog niet.