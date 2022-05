Vrouwen Anderlecht blikken Standard in tijdens laatste 20 minuten en winnen Beker van België

Anderlecht heeft zaterdag in het AFAS Stadion in Mechelen voor de elfde keer in haar clubgeschiedenis de Beker van België in het vrouwenvoetbal veroverd. De Brusselse vrouwen haalden het met 3-0 van Standard. Sarah Wijnants, Sakina Ouzraoui (85.) en sterspeelster Tessa Wullaert zorgden voor de doelpunten.

Anderlecht volgt op de erelijst van de Beker van België AA Gent op. De Gentse vrouwen versloegen in 2019, in Denderleeuw, Standard met 2-0. In 2020 werd de bekerfinale, toen ook tussen Anderlecht en Standard, uiteindelijk niet gespeeld door de coronapandemie. Vorig jaar werd de bekercompetitie bij de vrouwen in januari stopgezet. Ook hier was de coronacrisis de boosdoener.

De laatste bekerzege van Anderlecht dateerde van 2013, toen Waasland Beveren-Sinaai Girls met 3-0 werd verslagen. In 2016 en 2017 speelde paars-wit nog wel de finale, maar waren respectievelijk Lierse (2-1) en Gent (3-1) te sterk. De vorige bekerzeges van Anderlecht (en haar voorganger Brussel D71) kwamen er in 1984, 1985, 1987, 1991, 1994, 1996, 1998, 1999 en 2005.

Voor Wullaert was het mogelijk haar laatste kunststukje in de kleuren van Anderlecht, althans voor nu. De ster van paars-wit flirt met een transfer deze zomer.