Tunesische marine pikt 81 bootvluchtelingen op

De meeste mensen op de beschadigde boot waren afkomstig van Egypte of Bangladesh. Er was één vrouw aan boord. De Tunesische marine pikte de inzittenden op op ongeveer 6 kilometer van de kust in het noordoosten van het land.

Elk jaar proberen honderden migranten vanuit Tunesië in Europa te geraken door in bootjes de Middellandse Zee over te steken. Vorig jaar slaagden er 15.671, onder wie 584 vrouwen, om Italiaans grondgebied te bereiken, volgens Tunesische cijfers.

Maar de oversteek is niet zonder gevaren. In 2021 zijn volgens de internationale migratieorganisatie bijna 2.000 migranten vermist geraakt of verdronken in de Middellandse Zee.