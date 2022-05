De vloek van Wembley: Mason Mount mist cruciale penalty en verliest al zesde finale op rij in hetzelfde stadion

Mason Mount (23) kende een nachtmerrie in het Wembley Stadium zaterdagavond. In de beslissende strafschoppenreeks van de FA Cup-finale miste hij de zevende penalty voor Chelsea, waarna Liverpool met de beker ging lopen. Mount zet daarmee een opmerkelijke en vooral pijnlijke reeks verder: het is al de zesde keer op rij (!) dat hij op Wembley een belangrijke finale verliest.

Mounts reeks begon 27 mei 2019, toen hij door Chelsea uitgeleend was aan Derby County. Die club kwam toen in de finale van de Championship play-offs uit tegen Aston Villa: de winnaar mocht naar de Premier League. Mount en Derby verloren met 2-1.

Nadien volgden voor Mount twee opeenvolgende nederlagen met Chelsea in FA Cup-finales. Eerst was dat in 2020 tegen Arsenal (2-1), vorig jaar was Leicester City (1-0) te sterk. Op 11 juli stond Mason vervolgens op Wembley met Engeland in de finale van het EK: de match tegen Italië eindigde op 1-1, maar de Engelsen verloren nadien op strafschoppen (3-2).

Dit seizoen deed Mount er nog eens twee verloren finales bij. Op 27 februari troffen Chelsea en Liverpool elkaar ook al op Wembley: net zoals in de FA Cup-finale zaterdag werd het 0-0 en moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Die penaltyreeks verloor Chelsea met 11-10 nadat invallersdoelman Kepa de beslissende elfmeter miste. Zaterdag zorgde Mount zelf voor zijn zesde verloren finale op Wembley op rij door zijn strafschop te missen: en zo blijft de vloek duren.