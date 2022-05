Belgische Marokkaan Sofian Kiyine verliest de controle en pakt domme rode kaart: eigen team noemt wilde trap “zinloos”

Door een gelijkspel van Salernitana was Venezia zaterdag zonder te spelen zeker van degradatie naar de Serie B. Maar er moest alsnog gespeeld worden, op bezoek bij AS Roma.

In de Italiaanse hoofdstad kwam Venezia al na één minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van David Okereke, uitgeleend door Club Brugge. Maar nog voor de rust moest Sofian Kiyine met een rode kaart naar de kant bij de bezoekers. De Belgische Marokkaan, geboren in Verviers, trapte Lorenzo Pellegrini zonder de bal in de buurt in zijn edele delen.

Venezia zelf vond de wilde trap van Kiyine, die gehuurd wordt van Lazio, allesbehalve en noemde de rode kaart “zinloos”. Ook bij AS Roma dachten ze er het hunne van. De partij eindigde uiteindelijk op 1-1 nadat Eldor Shomurodov een kwartier voor tijd gelijkmaakte.

