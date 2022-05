Ongelooflijk: Philippe Clement en AS Monaco maken achterstand van twee goals goed dankzij hattrick en komen op plek twee in Ligue 1

Gaat coach Philippe Clement met AS Monaco na een half seizoen rechtstreekse kwalificatie afdwingen voor de Champions League? Met nog één speeldag te gaan ziet het er in elk geval goed uit. Monaco won thuis met 4-2 van Brest na een hattrick van Wissam Ben Yedder, en dat nadat het twee goals in het krijt stond. Door de nederlaag van Marseille komt Monaco zo op de tweede plaats terecht.

Brest had als nummer elf in de Ligue 1 niks meer te winnen, maar desondanks begon de club uit de havenstad stevig aan de partij in Monaco. Na goals van Duverne en Belaili stond het halverwege de eerste helft zowaar 0-2.

Een negende opeenvolgende competitiezege leek een moeilijk verhaal te gaan worden voor Monaco, maar dat was buiten Wissam Ben Yedder gerekend. Die scoorde op slag van rust de aansluitingstreffer via de stip en in de eerste tien minuten na de pauze kwamen daar nog twee goals bij: goed voor een hattrick en een 3-2-tussenstand. Dat werd nog 4-2 toen ook Volland twintig minuten voor het einde de weg naar de netten vond.

Monaco doet met de overwinning een schitterende zaak in de Ligue 1, want nummer twee Marseille ging met 2-0 onderuit in de topper tegen Stade Rennes. Monaco komt daardoor op gelijke hoogte, maar door een iets beter doelsaldo (+25 tegenover +21) is de club uit het prinsdom officieel tweede.