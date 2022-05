Selectie voor Oranje kwam héél onverwacht voor spits Vincent Janssen, die match tegen Rode Duivels onder geen beding kan spelen

Vincent Janssen zal de interland op 3 juni in de Nations League tegen België laten schieten. Een dag later treedt de spits van het Mexicaanse Monterrey, die verrassend door bondscoach Louis van Gaal werd opgenomen in de voorselectie van Oranje, in Amerika in het huwelijk. Dat valt niet te combineren.

Of hij voor de wedstrijden tegen Wales (uit op 8 juni), Polen (thuis op 11 juni) en Wales (thuis op 14 juni) wel beschikbaar is, dat is nog niet duidelijk. “Zijn bruiloft gaat zeker door. Hij is al een jaar bezig om dat allemaal goed te organiseren”, zegt zijn moeder en voormalig topzwemster Annemarie Verstappen. “Hij vond het wel een enorme verrassing dat hij weer voor Oranje is geselecteerd. Maar het is nog maar de voorselectie, dus er is nog geen reden om je al ergens druk over te maken.”

Janssen tekende in juli 2019 een contract dat hem tot 2024 aan Monterrey bond. Hij leek uit beeld te zijn geraakt bij de keuzeheren van Oranje. Maar assistent-bondscoach Danny Blind heeft Janssen van een afstand toch gevolgd. Die kwam in december voor het laatst in het nieuws toen hij met zijn club deelnam aan het WK voor clubteams in de Verenigde Arabische Emiraten.

De staf van het Nederlands elftal is op de hoogte van de trouwplannen. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de trouwplannen van Janssen bekend zijn bij de technische staf.

Over twee weken, op 27 mei, maakt Van Gaal zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen België (op 3 juni in Brussel), Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni) en Wales (14 juni). Die laatste twee wedstrijden worden gespeeld in de Rotterdamse Kuip.