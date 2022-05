OVERZICHT LIGUE 1. Belg op weg naar Europees voetbal, Lamkel Zé scoort belangrijke treffer in degradatiestrijd

In de Ligue 1 werd zaterdagavond de volledige voorlaatste speeldag afgewerkt. Dat zorgde voor enkele belangrijke wijzigingen in de stand: zo is Matz Sels enorm dicht bij een Europees ticket met Straatsburg en vergrootte Didier Lamkel Zé de kansen van FC Metz om in de Ligue 1 te blijven. Lionel Messi zorgde dan weer voor een persoonlijke primeur bij PSG.

Mogelijk zien we volgend jaar Matz Sels in Europa terug. Straatsburg, waar Sels opnieuw tussen de doelpalen stond, won immers met 1-0 van Clermont Foot na een goal van Adrien Thomasson. Straatsburg komt daarmee zowaar op de vijfde plaats terecht: die geeft recht op een plek in de laatste voorronde van de Conference League.

Straatsburg kan op de slotspeeldag zelfs nog over Rennes naar plek vier en Europa League-voetbal springen, want het verschil is slechts twee punten. Anderzijds kan Straatsburg bij puntenverlies nog naast Europees voetbal grijpen, want Nice (evenveel punten, maar met een lager doelsaldo) en Lens (twee punten minder) liggen op de loer.

Rennes en Doku dromen nog van Champions League

Marseille liet op bezoek bij Stade Rennes een serieuze steek vallen in de strijd om een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Stade Rennes won immers met 2-0. Marseille ziet daardoor Monaco op gelijke hoogte komen, maar zakt op basis van het doelsaldo naar plek drie.

Rennes komt op zijn beurt op plek vier met drie punten minder dan beide clubs. De club van Jérémy Doku heeft ook een veel beter doelsaldo dan Monaco en Marseille en kan zich bij winst op de slotspeeldag dus nog plaatsen voor de groepsfase (als beide clubs verliezen en Rennes wint) of de voorronde (als één van de twee clubs verliest en Rennes wint) van de Champions League.

Lamkel Zé zet Metz op voorlopige barrageplek

In de degradatiestrijd maakte Didier Lamkel Zé, tegenwoordig aan de slag bij FC Metz, een heel belangrijke goal. Metz won dankzij de Kameroener met 1-0 van SCO Angers en is daardoor voorlopig naar de achttiende plek gesprongen, met evenveel punten als Saint-Etienne. Door een beter doelsaldo (-29 tegenover -35) staat Metz echter achttiende. En dat is héél belangrijk: de achttiende plek biedt immers een plek in de barrages, terwijl de negentiende rechtstreeks degradeert naar de Ligue 2.

Saint-Etienne verloor op bezoek bij Reims, waar Wout Faes en Thomas Foket de hele partij in de verdediging stonden. Maxime Busi viel bij de pauze in. Reims mocht in Saint-Etienne doelpuntenmakers Munetsi en Doumbia danken. Tussendoor scoorde Mangala voor Saint-Etienne.

Zaterdag raakte overigens ook bekend wie naast Toulouse de tweede rechtstreekse promovendus uit de Ligue 2 wordt. Dat is AC Ajaccio, dat op de slotspeeldag uitgerekend tegen Toulouse won (1-0) en zich zo verzekerde van de tweede plek. Auxerre, Paris FC en FC Sochaux gaan naar de barrages.

Bordeaux toch nog niet definitief gedegradeerd

Metz en Saint-Etienne kunnen zich overigens niet meer rechtstreeks redden, want nummer zeventien Lorient speelde gelijk tegen Bordeaux en is daardoor vier punten los van zowel Metz als Saint-Etienne. Datzelfde Bordeaux behoudt door het gelijkspel overigens ook nog een mathematische kans op de redding, al is die kans enkel mathematisch: Bordeaux moet volgende week winnen bij Brest, hopen dat Metz en Saint-Etienne beiden verliezen, en moet dan ook nog een enorm verschil in doelsaldo wegwerken tegenover Metz (-29 tegen -41). De degradatie van de Girondins is dus enkel nog een formaliteit.

Messi scoort voor het eerst twee goals in Ligue 1

PSG is natuurlijk al een tijdje zeker van de landstitel, maar op de 37ste speeldag ontbond Lionel Messi nog eens zijn duivels. Na twintig minuten had de Argentijnse superster al tweemaal gescoord op bezoek bij Montpellier. Een primeur voor Messi in Frankrijk: het waren pas zijn vijfde en zesde competitietreffer voor PSG dit jaar, en de eerste keer dat hij in de Ligue 1 twee goals in dezelfde match maakt.

De Franse kampioen dikte de score overigens nog verder aan. Angel Di Maria scoorde nog voor het halfuur de 0-3 en in de tweede helft maakte Kylian Mbappé vanaf de stip de 0-4. Mbappé had overigens ook de assists gegeven voor Messi’s doelpunten.