Zonnige zondag, maar daar komen de buien al aan

Het wordt zondag warm met temperaturen tot 23 graden in de Ardennen en 28 graden in Vlaanderen. Het is zonnig met hoge wolkenvelden. In het westen kunnen wat regendruppels vallen. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond en nacht neemt de bewolking toe en kunnen er buien vallen. Op sommige plaatsen kan het ook onweren. Het is heel zacht, met maxima van 13 tot 18 graden.

Maandagochtend is het nog bewolkt met kans op buien en onweer. In de voormiddag wordt het droog vanaf het zuidwesten. In het oosten zijn er ook in de namiddag nog onweersbuien. Het kwik klimt tot 19 graden op de Hoge Venen en tot 25 graden in de Kempen.

Het blijft dinsdag droog, terwijl zon en wolken elkaar afwisselen bij maxima tussen 21 en 25 graden. Ook woensdag zonnig met bewolking, met in de late namiddag en ‘s avonds kans op buien. De maximumtemperaturen liggen tussen 21 en 28 graden.

Donderdag krijgen we felle regen- en onweersbuien in het centrum en oosten van het land. Het kwik gaat tot 19 graden aan zee en 29 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag regen en onweer bij maxima tussen 21 en 25 graden.